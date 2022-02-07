Ставропольский производитель "Ессентуков" в 2022 году увеличит инвестиции на 25%

ПЯТИГОРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Компания "Холдинг Аква" (Ставропольский край), которая является единственным производителем минеральной воды "Ессентуки № 4" и "Ессентуки № 17", в 2022 году увеличит объем инвестиций на 25% - до 100 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании Святослав Вильк.

"В 2022 году мы планируем потратить на 25% больше, чем в прошлом - инвестировать порядка 100 млн рублей. Это без учета текущего содержания и ремонта скважин", - сказал Вильк.

По его словам, основной упор будет сделан на развитие нового бренда, реконструкцию скважин и модернизацию производства.

"Мы ожидаем, что это еще больше повысит уровень качества выпускаемой продукции, что позволит не только увеличить объемы производства, но и достичь более качественного роста объемов продаж и снижения влияния негативных факторов на себестоимость продукции, что приведет к укреплению позиций компании на рынке и в целом повысит привлекательность брендов предприятия", - добавил собеседник агентства.

"Холдинг Аква" - крупнейшее предприятие полного цикла на Кавминводах по добыче, розливу и дистрибуции минеральных вод "Ессентуки № 4", "Ессентуки № 17" и "Славяновская", а также питьевой воды "Родные озера".