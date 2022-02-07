ЦБ зафиксировал увеличение в 2021 году более чем на треть числа жалоб на МФО

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Количество жалоб на микрофинансовые организации (МФО) в 2021 году выросло на 37% по сравнению с 2020 годом, до 33,1 тыс. Об этом говорится в материалах Банка России.

"Рост жалоб на МФО (+37,2%) был во многом вызван деятельностью неформальной группы, участники которой нарушали или ущемляли права потребителей. Как уже сообщалось, Банк России исключил из реестра шесть организаций, входивших в эту группу, что привело к заметному снижению числа обращений в отношении МФО в конце года. Кроме того, принятие закона, ограничившего возможность кредитора общаться с родственниками и знакомыми должника, спровоцировало всплеск в III квартале жалоб по вопросам взыскания просроченной задолженности", - уточнили в пресс-службе регулятора.

В ЦБ подчеркнули, что принятые меры против навязывания банками и МФО дополнительных платных услуг, заработавшие с конца 2021 года, должны способствовать сокращению жалоб заемщиков.

При этом количество жалоб, поступивших по вопросам мисселинга (навязывание услуг и введение клиентов в заблуждение), снизилось на 1,1% по сравнению с 2020 годом и составило 3 тыс. В основном жалобы по-прежнему вызваны некорректными продажами полисов инвестиционного и накопительного страхования жизни, отмечает регулятор.

Одновременно серьезно - на 27% - сократилось число жалоб на банки. Стало меньше вопросов по реструктуризации кредитов в связи с коронавирусом. "Без учета этих обращений, которые были актуальны в первые месяцы пандемии, количество жалоб уменьшилось в 2021 году на 13,9%. Вместе с тем люди чаще жаловались на банки в связи с мошенническими действиями (+36,8%), среди которых преобладает телефонное и кибермошенничество", - добавили в пресс-службе Банка России.

Профессиональные участники ценных бумаг и жалобы на ОСАГО

В отношении профессиональных участников рынка ценных бумаг Банк России получил в 1,7 раза больше жалоб, чем за 2020 год, показала статистика. "Это связано с массовым выходом на фондовой рынок начинающих инвесторов, а также с поступлением значительного количества жалоб на компании с отозванной лицензией", - уточнили в ЦБ. Число жалоб в отношении субъектов коллективных инвестиций сократилось на 17,2%, прежде всего за счет уменьшения числа жалоб на переходы из одного пенсионного фонда в другой.

Рост на 20% показали жалобы на страховые компании, всего ЦБ получил 38,6 тыс. таких обращений. Чаще всего россияне писали в Банк России по вопросам, связанным с ОСАГО, - доля этих жалоб составила 78%. "Сказался эффект низкой базы 2020 года, когда ограничения из-за COVID-19 привели к снижению продаж полисов ОСАГО и количества ДТП. Более актуальными, в частности, стали темы неверного применения коэффициента бонус-малус, отказа в заключении договора ОСАГО, необоснованного досрочного расторжения договоров ОСАГО. Нарушения сроков выплаты страхового возмещения, напротив, реже вызывали претензии потребителей - в результате индивидуальной работы Банка России со страховыми компаниями", - уточнили в ЦБ.

Всего за прошлый год в Банк России на рассмотрение поступило 250,5 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов, что на 9,9% меньше, чем за 2020 год.