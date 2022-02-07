Профицит внешнеторгового баланса России в 2021 году вырос в 1,9 раза

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Положительное сальдо внешней торговли РФ в 2021 году составило $197,3 млрд, что на 88,44% (или на $92,6 млрд) больше показателя за 2020 год, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Экспорт товаров из РФ в отчетном периоде составил $493,3 млрд (+45,7% в годовом выражении), импорт - $296,1 млрд (+26,5%).

Таким образом, внешнеторговый оборот РФ в 2021 году увеличился на 37,9% - до $789,4 млрд.

Основой российского экспорта в 2021 году традиционно являлись топливно-энергетические товары, доля которых в товарной структуре экспорта составила 54,3% (в 2020 году - 49,7%). В товарной структуре импорта наибольшую долю составили машины и оборудование - 49,2% (в 2020 году - 47,6%).

Согласно данным ФТС, в страновой структуре внешней торговли России на долю ЕС в 2021 году приходилось 35,9% российского товарооборота (в 2020 году - 33,8%), на страны АТЭС - 33,3% (33,8%), на страны СНГ - 12,2% (12,9%), на страны ЕАЭС - 8,8% (9,1%).

Торговые партнеры

Основными торговыми партнерами России в 2021 году среди стран дальнего зарубежья были Китай, товарооборот с которым составил $140,7 млрд (135,2% к 2020 году), Германия - $57 млрд (135,7%), Нидерланды - $46,4 млрд (162,6%), США - $34,4 млрд (143,6%), Турция - $33 млрд (157%), Италия - $31,4 млрд (154,7%), Республика Корея - $29,9 млрд (152,2%), Соединенное Королевство - $26,7 млрд (3,4%), Польша - $22,5 млрд (156,2%), Франция - $22 млрд (172,8%).