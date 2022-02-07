Аэропорт на Хайнане в "золотую новогоднюю неделю" обслужил 447 тыс. человек

ХАЙКОУ /Китай/, 7 февраля. /ТАСС/. Пассажиропоток международного аэропорта Феникс в курортном городе Санья на острове Хайнань за "золотую неделю" выходных по случаю китайского Нового года, которые длились с 31 января по 6 февраля, увеличился на 32,4% в годовом исчислении и превысил 447 тыс. человек. Об этом в понедельник сообщила газета "Наньго душибао".

По данным администрации воздушной гавани, на которую ссылается издание, за семь дней Феникс обслужил свыше 2,8 тыс. рейсов. Это на 29,1% больше, чем в 2021 году. Основными направлениями воздушного сообщения, как отмечается, стали Пекин, город Чэнду (юго-запад КНР), Шанхай, а также два города на северо-востоке страны - Харбин и Шэньян.

Согласно опубликованной статистике, за минувшие праздники пик потока пассажиров пришелся на 6 февраля, когда услугами аэропорта воспользовались более чем 73,8 тыс. человек. Местные власти, как отмечается, обеспечили все нормы экологической безопасности на транспорте, даже несмотря на большое количество прибывших туристов.

Санья - ведущий китайский курорт, где, согласно результатам переписи населения 2021 года, проживают уже более 1 млн человек. Среднегодовая температура воздуха в этом городе составляет 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии превышает 200 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для отдыха островов. Все это позволяет местной администрации успешно развивать яхтенный туризм и пляжный отдых.