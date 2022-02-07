Продажи duty free Хайнаня в новогоднюю неделю превысили $300 млн

ХАЙКОУ, 7 февраля. /ТАСС/. Объем продаж в магазинах беспошлинной торговли в китайской провинции Хайнань в неделю каникул по случаю наступления нового года по лунному календарю достиг 1,983 млрд юаней (около $312,3 млн), увеличившись на 144% в годовом выражении. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

С 30 января по 5 февраля десять действующих в регионе duty free обслужили в общей сложности 277,8 тыс. клиентов, что на 128% больше показателей прошлого года. Всего было продано 1,65 млн товаров - рост составил 143% в годовом выражении.

Как отмечает издание, центры беспошлинной торговли организовали тематические выставки, маркетинговые мероприятия, а также скидки и специальные предложения в честь наступления года тигра по восточному календарю. Отмечается, что продажи продукции, освобожденной от уплаты пошлин, за этот срок составили 1,82 млрд юаней (около $286,6 млн), увеличившись на 153% в годовом выражении.

Пилотная программа развития сети магазинов duty free в китайской провинции Хайнань была запущена правительством КНР в 2011 году. С 1 июля 2020 года власти провинции увеличили квоту для одного человека на покупки в магазинах беспошлинной торговли провинции с 30 тыс. до 100 тыс. юаней (с $4,2 тыс. до $14,2 тыс.). С 38 до 45 позиций был расширен и список категорий не облагаемых пошлинами товаров.

В 2021 году на Хайнане открылись три новых магазина беспошлинной торговли, их общее число увеличилось до 10. В прошлом году хайнаньские магазины duty free заработали 60,2 млрд юаней (порядка $9,4 млрд), что на 84% больше по сравнению с 2020 годом.