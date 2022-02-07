"Газпром" не заказал доптранзит через Украину и мощности "Ямала - Европы"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. "Газпром" на аукционе в понедельник не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и не заказал прокачку через Польшу по "Ямалу - Европе2 на второй - третий кварталы 2022 года. Это следует из данных платформ RBP и GSA Platform.

"Оператор ГТС Украины" в понедельник предложил на аукционе транзитные мощности на второй - третий кварталы 2022 года в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию "Суджа" и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию "Сохрановка". Но по итогам аукциона, который завершился в 14:00 мск, они остались невостребованными. Торги прошли в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд куб. м на год (порядка 109,5 млн куб. м в сутки).

"Газпром" также не забронировал на второй - третий кварталы предложенные мощности по прокачке газа по трубопроводу "Ямал - Европа" в Германию через Польшу, свидетельствуют данные GSA Platform. На аукционе были предложены объемы в 89,1 млн куб. м в сутки, но они также остались невостребованными.

Цена газа в Европе отреагировала на итоги аукционов ростом на 1,3% - до $928,4 за 1 тыс. куб. м.

"Газпром" прекратил прокачку газа в Европу по газопроводу "Ямал - Европе" в прямом направлении 21 декабря прошлого года из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей. Холдинг также не бронировал на февраль прокачку газа по "Ямалу - Европе". Это означает, что решение об объемах поставляемого газа по данному газопроводу будет приниматься на ежедневных аукционах бронирования.

Также российский холдинг уже на протяжении полугода не бронирует дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину.

О поставках газа в Европу

В 2019 году Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 года по 2024 год с возможностью пролонгации соглашения еще на 10 лет. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 года по 2024 год. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше. Транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему в 2021 году составил около 41,66 млрд куб. м.

Транснациональный газопровод "Ямал - Европа" проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Проектная мощность трубы составляет 32,9 млрд куб. м газа в год.