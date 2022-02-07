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В Минске хотят экономической интеграции с РФ при соблюдении суверенного равенства стран

Председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова выразила уверенность в необходимости "дальнейшего развития и укрепления взаимодействия по традиционно приоритетным направлениям реализации программ Союзного государства"

МИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Белоруссия и Россия делают важные шаги в создании единого экономического пространства в рамках Союзного государства, соблюдая принципы равенства государств и сохранения их суверенитета. Об этом заявила в понедельник председатель Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова, встречаясь с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.

"Сделан очередной важный шаг в союзном строительстве для достижения одной из основополагающих целей Договора о создании Союзного государства - создания единого экономического пространства при условии соблюдения ключевого принципа - суверенного равенства государств", - отметила Кочанова, слова которой приводятся в Telegram-канале верхней палаты белорусского парламента.

Спикер обратила внимание на то, что минувший год был отмечен интенсивными белорусско-российскими контактами на высшем и высоком уровнях. Кочанова выразила уверенность в необходимости "дальнейшего развития и укрепления взаимодействия по традиционно приоритетным направлениям реализации программ Союзного государства".

По информации пресс-службы Совета Республики, во встрече также приняли участие президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (Россия) Михаил Ковальчук, вице-президент НИЦ "Курчатовский институт" Владислав Панченко, председатель комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович.

Теги
БелоруссияРоссияМезенцев, Дмитрий Федорович
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