Pricerunner хочет взыскать с Google $2,4 млрд за нарушение закона о конкуренции

СТОКГОЛЬМ, 7 февраля. /ТАСС/. Шведская компания, владеющая сайтом сравнения цен Pricerunner, обратилась в Патентный суд в Стокгольме с иском к компании Google на сумму 22 млрд крон ($2,4 млрд). Основанием для подачи иска стало нарушение американской корпорацией, по мнению Pricerunner, закона о конкуренции, поясняется в опубликованном в понедельник пресс-релизе компании.

"После масштабной и тщательной подготовки мы предъявили сегодня Google иск на сумму около 22 млрд крон. Разумеется, мы хотим получить компенсацию за тот ущерб, который Google причинял нам на протяжении многих лет, однако мы рассматриваем обращение в суд также и как борьбу за интересы потребителей, понесших большие убытки из-за нарушений Google закона о конкуренции в последние 14 лет, которые продолжаются здесь и сейчас", - заявил генеральный директор Pricerunner Микаэль Линдаль.

На этот шаг компания пошла после того, как Еврокомиссия однозначно признала нарушение американской корпорацией закона о конкуренции через манипулирование результатами интернет-поиска с целью обеспечить преимущество собственному сайту ценового сравнения.

"Имея исключительно сильных владельцев, внешнее финансирование и лучших европейских экспертов, мы с нетерпением ждем возможности получить компенсацию за причиненный нам ущерб и положить конец противозаконному поведению Google. Как европейские потребители, так и цифровые компании несут куда более значительные прямые убытки от доминирования техногигантов, чем многие полагают", - отмечает Линдаль.

В конце июня 2017 года Еврокомиссия оштрафовала Google за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем Евросоюза. По информации ЕК, результаты поиска товаров через Google искажались в пользу собственного сервиса компании Google Shopping. Чтобы повысить число клиентов этого сервиса, рейтинги конкурирующих проектов существенно занижались, в результате чего их предложения не выдавались на первой странице поиска. 10 ноября 2021 года Европейский суд в Люксембурге поддержал решение ЕК, оштрафовавшей Google на рекордные €2,4 млрд за нарушение антимонопольных правил Евросоюза.