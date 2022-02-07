Суд обязал администрацию Кемерова повторно рассмотреть вопрос о строительстве аквапарка

КЕМЕРОВО, 7 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Кузбасса признал недействительным решение администрации Кемерова об отказе компании "Кузбасский водный мир" в выдаче разрешения на строительство первого в городе аквапарка, которое вынесли больше года назад. Все это время инвестор оспаривал решение в суде, который также обязал муниципалитет повторно рассмотреть пакет документов на строительство объекта, сообщается в электронной картотеке арбитражных дел.

Строительство аквапарка началось в Кемерове в 2016 году на предоставленном в аренду участке, но работы временно приостановили. Администрация города попыталась отказать в продлении аренды земли под строительство, но инвесторы оспорили его через суд, срок аренды для завершения строительства продлили до 2023 года. В 2020 году администрация Кемерова вновь обратилась в суд, чтобы изъять недостроенный аквапарк, но арбитраж в удовлетворении требований отказал. После истечения сроков ранее выданного разрешения на строительство инвесторы подготовили обновленный проект, который получил положительное заключение экспертизы, но мэрия отказала в выдаче нового разрешения на строительство. С чем был связан отказ официально не сообщалось.

"Суд решил признать недействительным решение администрации города Кемерово об отказе в выдаче разрешения на строительство. Суд обязывает администрацию повторно рассмотреть вопрос о выдаче разрешения на строительство/реконструкцию объекта незавершенного строительством "спортивно-оздоровительный комплекс" по адресу: Кемерово, Ленинский район, северо-западнее пересечения проспекта Притомский и бульвара Строителей, в течение пяти рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления", - говорится в судебном решении.

По заключению суда, отсутствуют основания полагать, что застройщик не предоставил властям какие-либо из необходимых документов для получения разрешения на строительство, что в последствие послужило причиной отказа в его выдаче. При этом проектная документация получила положительное заключение экспертизы, которое муниципалитет не оспорил.

Площадка под строительство аквапарка находится в Ленинском районе Кемерово вблизи транспортной развязки между проспектами Московский, Притомский и бульваром Строителей. Рядом расположено Президентское кадетское училище, ведется комплексная застройка новых жилых микрорайонов. Региональные власти ранее не исключали, что вместо аквапарка могут построить и другие социальные объекты, поскольку участок является перспективным. При этом инвестор аквапарка в начале 2021 года заявлял о готовности вложить в проект порядка 1 млрд рублей и завершить строительство аквапарка в течение 1,5 лет.