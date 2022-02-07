Узбекистан изучает возможность присоединения к энергетическому рынку ЕАЭС

ТАШКЕНТ, 7 февраля. /ТАСС/. Узбекистан прорабатывает возможность присоединения к общему энергетическому рынку Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства энергетики страны.

По ее данным, департамент комиссии по энергетике Евразийской экономической комиссии (ЕАК) в рамках принятого с правительством Узбекистана плана совместных действий провел для Минэнерго республики презентацию перспектив функционирования общего энергорынка ЕАЭС.

"Во время проведения презентации стороны обменялись мнениями касательно возможных последствий присоединения Республики Узбекистан к общему энергетическому рынку ЕАЭС", - говорится в сообщении. Отмечается, что по итогам мероприятия "были достигнуты договоренности о продолжении работы по углублению интеграционных процессов и минимизации негативных последствий присоединения к энергорынку союза".

В настоящее время энергетическая система Узбекистана входит в объединенную энергосистему Юга Казахстана и Киргизии, которые являются членами ЕАЭС, куда кроме этих стран входят Россия, Армения и Белоруссия. Узбекистан наряду с Молдавией и Кубой имеет статус наблюдателя в ЕАЭС.