"Лукойл" в 2021 году нарастил добычу нефти без учета "Западной Курны - 2" на 3%

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. "Лукойл" за 2021 год добыл 79,3 млн тонн нефти без учета проекта "Западная Курна - 2" в Ираке, что на 3% больше, чем за 2020 год, следует из сообщения компании.

При этом в целом добыча углеводородов компанией за 2021 год составила 2,161 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки против 2,064 млн баррелей годом ранее (без учета проекта "Западная Курна - 2"). Добыча газа выросла в среднесуточном выражении на 11,2% - до 32,2 млрд куб. м. Рост обусловлен восстановлением добычи газа в Узбекистане после временного сокращения в 2020 году.

По итогам четвертого квартала компания нарастила добычу нефти без учета "Западной Курны - 2" на 5,3% по сравнению с третьим кварталом, до 21,1 млн тонн. На фоне смягчения ограничений в ОПЕК+ добыча нефти компании в четвертом квартале 2021 года оказалась на 270 тыс. баррелей в сутки (б/с) больше, чем в мае 2020 года, когда договоренности о сокращении добычи нефти только стартовали. Тогда "Лукойл" сократил добычу нефти на 310 тыс. б/с, или на 19% к уровню первого квартала 2020 года.

Переработка

Нефтепереработка на НПЗ "Лукойла" в 2021 году выросла на 7,4%, до 63 млн тонн. "Рост объемов переработки в России и за рубежом вызван увеличением загрузки в связи с улучшением конъюнктуры в 2021 году, а также проведением плановых ремонтов в 2020 году", - поясняют в компании.

При этом в четвертом квартале 2021 года переработка на заводах "Лукойла" снизилась на 10,5% к уровню третьего квартала, до 15,5 млн тонн. Причиной этому стали плановые ремонты на НПЗ за рубежом, а также сезонная оптимизация загрузки в России.