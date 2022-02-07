Чернышенко: около 135 млрд рублей выделили на развитие науки по госпрограмме с 2014 года

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Около 135 млрд рублей было выделено на развитие научно-технологического комплекса России за время действия федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2021 годы". Далее эта работа будет продолжена в рамках новой государственной программы, сообщил в понедельник заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"За время действия программы на развитие научно-технологического комплекса России было направлено около 135 млрд рублей, из них более 84 млрд рублей - на исследования и разработки. Она была, прежде всего, направлена на модернизацию приборно-инструментальной базы и обеспечение кооперации науки и бизнеса. Господдержку получили 50 центров коллективного пользования научным оборудованием и 25 уникальных научных установок", - отметил Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы вице-премьера.

По его словам, исследования касались самых разных направлений - от сельского хозяйства до искусственного интеллекта, а их результаты уже были использованы организациями реального сектора экономики. В будущем, как отметил вице-премьер, работа будет продолжена в рамках новой госпрограммы научно-технологического развития, в которой консолидированы расходы федерального бюджета из 34 отраслевых госпрограмм.

"Мы определили в ней 11 приоритетов, отвечающих Стратегии научно-технологического развития и интересам национальной безопасности: фундаментальные исследования и научное лидерство, кадры и человеческий капитал, новые технологии, энергетика, медицина, безопасность, Арктика, Антарктика и ряд других", - добавил Чернышенко.

Он подчеркнул, что в реализации программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2021 годы" были задействованы свыше 50 тысяч ученых. Ими были получены результаты по более чем 2,2 тыс. научно-технических проектов.

Разработки для бизнеса

По словам министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, в науке важны не только фундаментальные знания, но и прикладные разработки, которые способствуют технологической модернизации российской экономики и делают жизнь людей комфортнее.

"Исследования, проведенные участниками программы при поддержке Минобрнауки России, привлекли внимание более тысячи компаний - индустриальных партнеров. Суммарный объем средств, привлеченных из реального сектора экономики, превысил 60 млрд рублей. В результате более 330 завершенных проектов исследователей стали источником дохода. Общий объем коммерциализации продукции и технологий за 2017-2020 годы составил почти 32 млрд рублей", - сказал Фальков, слова которого приводятся в сообщении.

Например, среди значимых результатов программы - создание научно-исследовательского судна "Пионер-М". Это уникальный корабль с технологией безэкипажного судовождения. А также получение промышленных штаммов микроорганизмов - суперпродуцентов незаменимых аминокислот и ферментных препаратов для использования в производстве кормовых добавок для сельского хозяйства, разработка технологий нового поколения амфибийных транспортных средств для Арктики и Антарктиды, в том числе гибридного вездехода "Русак-3994", и ряд других.

Кроме того, за период реализации программы увеличилось число научных статей российских авторов, индексируемых в базах данных Scopus и Web of Science Core Collection, научных журналов. Прирост числа публикаций составил более 11 тыс. единиц. Увеличилось на 4,3 тыс. и количество заявок на выдачу патентов.

Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2021 годы" была утверждена постановлением правительства Российской Федерации от 21 мая 2013 года.