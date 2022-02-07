Fitch подтвердило кредитный рейтинг Грузии на уровне BB

ТБИЛИСИ, 7 февраля. /ТАСС/. Рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Грузии в иностранной валюте на уровне "BB" со стабильным прогнозом. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Национального банка республики.

Fitch сохранил суверенный рейтинг Грузии на уровне "BB" со стабильным прогнозом. Согласно кредитному рейтинговому агентству Fitch, по сравнению с другими странами с рейтингом "BB" эффективная и надежная политика Грузии, а также индикаторы сильного управления укрепляют рейтинговую позицию страны. Долгосрочная поддержка официальных кредиторов сократила риски [для] макростабильности и обеспечила необходимое финансирование", - сказано в сообщении.

В Министерстве финансов Грузии выразили удовлетворение решением рейтингового агентства. "Как правило, Fitch нашей сильной стороной называет высокий уровень макроэкономического менеджмента, высокий уровень управления, которым Грузия отличается не только в регионе, но и среди стран всего мира, у которых подобный рейтинг", - приводит Первый канал Общественного вещателя Грузии слова замминистра финансов Мирзы Гелашвили.

В сентябре 2021 года рейтинговое агентство Moody's подтвердило суверенный рейтинг Грузии на уровне "Ba2", прогноз по рейтингу "стабильный".

Рост ВВП Грузии в 2021 году составил 10,6% после падения экономики на 6,1% в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Парламент Грузии в декабре 2021 года принял бюджет на 2022 год, согласно которому рост экономики составит 6%, а номинальный ВВП достигнет 64,8 млрд лари (около $22 млрд). Прогнозируется, что поступления в госбюджет составят более 19,3 млрд лари (более $6,4 млрд).