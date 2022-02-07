Власти Испании не ответили на вопрос о возможности строительства газопровода с Францией

МАДРИД, 7 февраля. /ТАСС/. Правительство Испании не стало отвечать на вопрос о возможности строительства газопровода, который бы соединил испанскую Каталонию с Францией и позволил бы снизить зависимость Центральной Европы от российского газа.

Как сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в министерстве экологического перехода королевства, "испанские и французские регулирующие органы отказались от строительства газопровода Midcat по экономическим причинам в январе 2019 года". "В настоящее время у Испании есть два соединения, одно в Стране Басков, а другое в Наварре, общей мощностью 7 млрд куб. м", - ответили в ведомстве на просьбу подтвердить информацию о том, что вопрос о возможном строительстве Midcat вновь рассматривается. В МИД Испании также пока не стали комментировать эти сведения.

В воскресенье газета La Vanguardia передала, что НАТО изучает возможность строительства газопровода, который бы позволил бы снизить зависимость Центральной Европы от российского газа. Отмечалось, что в этом проекте заинтересована Германия, поскольку высокая зависимость ФРГ от российского газа "теперь представляется одной из главных геостратегических слабостей Евросоюза". В частности, Midcat поспособствовал бы доставке алжирского голубого топлива в центр Европы.