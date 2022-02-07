Газ в ПХГ Европы закончится через шесть недель при блокировании его импорта из России

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) могут закончиться уже через шесть недель, если страны Европы решат заблокировать поставки газа из России, говорится в отчете британской консалтинговой Wood Mackenzie. При этом при любом геополитическом раскладе Евросоюз рискует подойти к зиме 2022-2023 годов с рекордно низкими запасами газа.

"Если бы все потоки газа [из России] прекратились сегодня, существующие запасы газа закончились бы через шесть недель. Разрушение спроса будет массовым, и, если перебои затянутся, запасы газа не смогут быть восстановлены в течение лета", - указывают в WoodMac. В этом случае Европа столкнулась бы с просто катастрофической ситуацией, когда запасы газа в хранилищах следующей зимой будут близкими к нулю.

При этом аналитики консалтинговой компании сомневаются в том, что европейские политики одобрят блокировку импорта из России, - Евросоюз просто не сможет найти альтернативные объемы для замены поставок российского газа, которые, по расчетам Wood Mackenzie, удовлетворяют 28% годового спроса Европы.

"Этот сценарий подчеркивает, насколько Европа стала зависимой от российского газа", и ту роль, которую должна сыграть дипломатия для обеспечения бесперебойных поставок, отмечает компания.

Wood Mackenzie ожидает роста поставок газа из РФ на 20% в ближайшие месяцы по сравнению с январскими минимумами. Европа нуждается в дополнительных объемах топлива не только для того, чтобы пережить эту зиму, но и для подготовки к следующей. Но даже если российский газ продолжит поступать весной и летом, а экспорт по "Северному потоку - 2" так и не начнется, страны Европы начнут зиму 2022-2023 гг. с рекордно низкими запасами.

Если же транзит через Украину все-таки будет прерван, то для спасения от "энергетического хаоса" Европе придется надеяться на все возможные пути решения проблемы разом - перенаправление Россией объемов поставок по газопроводу Ямал - Европа через Белоруссию и Польшу, сокращение потребления газа и запуск законсервированных атомных и угольных электростанций, рост добычи газа в Норвегии и Нидерландах и переход покупателей из Азии на уголь вместо сжиженного природного газа (СПГ).

"России также есть что терять - не в последнюю очередь свою репутацию надежного поставщика газа и "Северный поток - 2", который рискует превратиться в "белого слона". Если Европа решит отказаться от российского газа, это будет позитивным сигналом для производителей СПГ в США, Катаре и за его пределами", - заключает Wood Mackenzie в отчете.

О нынешней геополитической ситуации

В последнее время в западных странах, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Ряд западных СМИ сообщил, что в случае гипотетического вторжения РФ на Украину ЕС готов принять жесткие санкции в отношении Москвы, которые могут подразумевать отказ от газопровода "Северный поток - 2". При таком сценарии в Брюсселе допускают, что Россия может в качестве ответной меры сократить поставки газа в Европу, что грозит энергетическим кризисом в Старом Свете.

При этом "Газпром" в январе уменьшил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 41,3% (на 8 млрд куб. м) - до 11,4 млрд куб. м. В то же время потоки газа с СПГ-терминалов в газотранспортную систему Европы в январе оказались рекордными - 11,45 млрд куб. м.