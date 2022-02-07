Предприятие на Урале вложит в развитие производства гофрокартона более 1 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Компания "Проминвест" вложит в развитие производства гофрокартона на территории технопарка "ЕКАД-Южный" в Свердловской области более 1 млрд рублей. Предприятие построило новый завод, до 2023 года оно инвестирует средства в приобретение оборудования, сообщили в понедельник в департаменте информационной политики региона.

"Компания "Проминвест" построила новый завод на территории технопарка "ЕКАД-Южный". Инвестиции в проект оцениваются более чем в 1 млрд рублей. На данный момент мощность предприятия составляет 100 тыс. единиц упаковки в сутки. В будущем компания планирует выйти на объем производства 10-12 млн кв. м гофроупаковки в месяц", - говорится в сообщении.

По словам заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина, радиус доставки гофротары завода "Проминвест" сейчас составляет около 500 км. Предприятие готовит инвестпрограмму по строительству второй очереди производства, что существенно увеличит его мощности. Правительство области может содействовать производителю при выходе на новые рынки сбыта, например, выстроить партнерские отношения с сельхозпредприятиями.

"Строительство нового завода и переезд со старой площадки на новую осуществлялся без остановки производства и отгрузки продукции потребителям. Благодаря поддержке региональных властей, компания оптимизировала производственные процессы, улучшила качество продукции и смогла создать 100 новых рабочих мест", - сказал директор компании "Проминвест" Алексей Клементьев.

В департаменте также отметили, что до 2023 года компания инвестирует в приобретение нового оборудования и внедрение цифровых технологий в производственные процессы.

"ЕКАД: Южный" - частный промышленный индустриальный парк в Чкаловском районе Екатеринбурга формата Greenfield. Он нацелен на комплексное освоение и развитие территории, предназначенной для размещения объектов промышленно-логистического назначения. Общая площадь парка 320 га.