Власти Молдавии заявили, что большинство транспортников не поддержало забастовку

КИШИНЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Молдавии заявили, что большая часть автоперевозчиков не поддержала начавшуюся в понедельник трехдневную забастовку, объявленную молдавской Ассоциацией работодателей автомобильных перевозчиков (APOTA).

"Приостановлена лишь небольшая часть рейсов. Большинство перевозчиков продолжают ответственно предоставлять гражданам государственные услуги. Пока никаких жалоб в министерство от граждан на нехватку общественного транспорта не поступало", - говорится в сообщении на сайте пресс-службы министерства инфраструктуры и регионального развития республики. В нем отмечено, что после окончания забастовки, 10 февраля, правительство и протестующие проведут очередной раунд переговоров по обсуждению их требований.

Со своей стороны, лидеры протестующих пожаловались на давление со стороны властей. Как рассказал лидер APOTA Олег Алекса, главы ряда городов и сел, по указанию правительства, требовали от перевозчиков не участвовать в протестах, грозя отнять бизнес. По его словам, бастующих штрафовала полиция, в ряде мест власти прибегли к услугам штрейкбрехеров.

Представители APOTA в понедельник начали забастовку, которую намерены проводить до 9 февраля, в связи с тем, что правительство не откликнулось на требования представить расчеты размера тарифа на транспортные услуги, не утвердило акт об установлении размера тарифа для автовокзалов, не отказалось от защиты незаконных транспортных схем. Лидеры транспортников обвинили кабмин в некомпетентности и нежелании договариваться о тарифах, которые не покрывают расходы транспортников из-за постоянного роста цен на топливо и другие услуги. Работники отрасли отмечают также проблемы изношенности автопарка, нехватки кадров - за время пандемии многие регулярные рейсы были отменены из-за нерентабельности, уволилось более тысячи водителей.

Курирующий отрасль вице-премьер Молдавии Андрей Спыну обвинил транспортников в шантаже. Он назвал протест провокацией и посоветовал транспортникам вместо того, чтобы бастовать, обновить парк автобусов, поднять качество услуг и выдавать билеты пассажирам.