Белгородские власти в восемь раз увеличат поддержку местных производителей

БЕЛГОРОД, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Белгородской области направят 58,4 млн рублей на поддержку организаций, занимающихся производством хлеба, мяса и яиц в рамках проекта "Покупай белгородское". Это позволит представителям МСП реализовывать продукцию по сниженным ценам, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"На проект "Покупай белгородское" в этом году направят 58,4 млн рублей, в минувшем году участникам программы из регионального бюджета было выплачено более 7,3 млн рублей", - сообщает пресс-служба.

Получить поддержку могут сельскохозяйственные товаропроизводители и организации АПК Белгородской области, которые производят хлеб, батон, лопатку и фарш свиной, а также тушки цыплят-бройлеров и куриные яйца.

В правительстве региона напомнили, проект стартовал в августе 2021 года, чтобы обеспечить доступность продовольственных товаров для населения области. Информация о торговых точках, где реализуется товар по сниженным ценам, размешается на "Карте цен" на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области.