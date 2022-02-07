FESCO запускает регулярный поезд из Иркутска во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 7 февраля. /ТАСС/. Транспортная группа FESCO запускает регулярный контейнерный поезд FESCO Angara Shuttle eastbound по маршруту Иркутск - Владивосток, следует из сообщения компании.

Первый поезд, груженый 113 контейнерами, отправился во Владивосток 4 февраля 2022 года.

Поезда будут отправляться три раза в месяц от станции Батарейная во "Владивостокский морской торговый порт". Время в пути следования - семь суток. Планируемый грузопоток - около 600 TEU в месяц.

Транспортная группа FESCO - транспортно-логистическая компания с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат "Владивостокский морской торговый порт", железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс". FESCO оперирует сухими терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске и Томске. Парк фитинговых платформ в управлении группы составляет более восьми тыс. единиц. Парк контейнеров составляет более 100 тыс. TEU. Флот группы включает 21 транспортное судно, которое преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.