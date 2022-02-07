В Венгрии считают, что "Балканский поток" спас ее и Сербию от энергетического кризиса

БЕЛГРАД, 7 февраля. /ТАСС/. Строительство газопровода "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") вопреки давлению Запада спасло Венгрию и Сербию от энергетического кризиса. Об этом заявил в понедельник глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время пресс-конференции в Белграде со своим сербским коллегой Николой Селаковичем.

"Если бы у нас не было энергетического сотрудничества между Венгрией и Сербией, сегодня бы мы стали жертвами энергетического кризиса, с которым сталкивается западная часть Европы. С октября прошлого года существует соединение между странами для протока больших объемов газа, свыше 700 млн куб. м. газа прошло по этой линии, а также по необходимости в другом направлении. Если бы мы поддались санкциям, то есть угрозам санкций, если бы мы не защищали собственные национальные интересы и не построили этот газопровод ["Балканский поток"], сейчас бы мы столкнулись с огромными проблемами в вопросе снабжения газом", - заявил венгерский министр.

"Газпром" с 1 октября прошлого года начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту, заключенному 27 сентября, через газопровод "Балканский поток" и трубопроводы Юго-Восточной Европы.