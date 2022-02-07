Объемы полученной на Ямале икры муксуна выросли в шесть раз в 2021 году

ТАСС, 7 февраля. Собский рыбоводный завод, расположенный в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), единственный в Арктике по воспроизводству ценных и исчезающих сиговых рыб, получил 16 млн штук икры муксуна в 2021 году, что в 6,4 раза больше показателя 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в понедельник.

Запрет на вылов муксуна, находящегося на грани исчезновения, был введен на Ямале в 2014 году и действует до сих пор. Восстановить численность рыбы планируется в течение 10 лет.

"Сегодня ремонтно-маточное стадо насчитывает около 11 тыс. особей разных возрастов. Для его формирования каждый сезон сотрудники завода оставляют несколько тысяч мальков для последующего выращивания в бассейнах. В 2020 году впервые в истории предприятия рыбоводами было получено около 2,5 млн штук икры муксуна от производителей собственного стада завода, а в 2021 году - уже 16 млн штук икры", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2021 году специалисты на реках Таз и Обь применили технологию подращивания молоди в естественных условиях с использованием садков, позволяющую получать более жизнеспособную молодь, у которой выживаемость гораздо выше, чем у молоди меньших навесок.

В 2022 году планируются масштабные научные исследования, в том числе по изучению водных объектов автономного округа, их результаты позволят выявить новые места, наиболее подходящие для выращивания и выпуска молоди сиговых видов рыб. В ближайших планах - увеличить количество садковых линий за счет их установки на нерестовых реках в Шурышкарском и Красноселькупском районах.

Муксун - ценная промысловая рыба из рода сигов семейства лососевых, еще в XX веке была широко распространена в Обь-Иртышском бассейне, однако уже к началу 90-х годов прошлого столетия из-за ухудшения экологии и браконьерства ее популяция значительно снизилась.