Цветы в РФ могут подорожать на 10-12% перед Днем святого Валентина и 8 марта

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Стоимость цветов в России может вырасти на 10-12% в преддверии Дня святого Валентина и 8 марта, говорится в сообщении ассоциации "Теплицы России".

"В преддверии 14 февраля и 8 марта цены на цветы могут подняться на 10-12%. Импорт будет поступать в Россию в меньших объемах и по высоким ценам", - отмечается в сообщении.

Закупочные цены на импортные цветы растут из-за увеличения стоимости тарифов на авиаперелеты и высокой себестоимости производства цветов в Кении, из-за этого заказы на импорт снизились в разы, поясняется в сообщении.

"Растут цены и на импортные цветы из других стран, например, из Нидерландов, где выросли тарифы на газ. В результате многие теплицы в этой стране приостановили процесс выращивания до теплого сезона", - указывают в ассоциации.

Отечественные цветы также будут дороже, чем в прошлом году, в связи с инфляцией, ростом ключевой ставки ЦБ, тарифов на газ и электроэнергию.

Большое опасение у экспертов вызывает снижение покупательского спроса во время пандемии и различные ограничения в правилах торговли.

"Вернуть потерянную прибыль из-за сниженного покупательского спроса в праздничный период не получится, эпидемия продолжается, самоизоляция обязательна, и мы прогнозируем снижение валовой выручки в эти праздники. Отечественные производители цветов переживают не лучшие времена, и даже перекос со снижением потока импортных цветов не даст нам гарантии сохранения доходности бизнеса", - подчеркнула исполнительный директор ТК "Подосинки", член ассоциации "Теплицы России" Ирина Земцова.