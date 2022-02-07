Минтуризм Крыма заявил, что цены на отдых в республике остаются на уровне 2021 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Стоимость отдыха в Крыму в предстоящем высоком летнем курортном сезоне 2022 года, как демонстрируют уже открытые продажи туров, сопоставима с уровнем 2021-го, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Минтуризма республики.

"По нашей аналитике, стоимость отдыха в Крыму сохранилась на уровне прошлого года, часть средств размещения снизила ее за счет динамического ценообразования и акций раннего бронирования. Есть отели, в которых цена незначительно повысилась в пределах процента инфляции", - приводятся в сообщении слова министра курортов и туризма региона Вадима Волченко.

Отмечается, что "отельеры подтвердили эти показатели, отметив, что, несмотря на использование динамического ценообразования, планов на существенное повышение стоимости размещения нет". "По общему мнению, следует внимательно следить за настроениями рынка, при этом формируя позитивный спрос благодаря уникальным предложениям, свойственным только Крыму, и продвигая услуги раннего бронирования, которые уже есть на рынке практически у всех средств размещения", - сообщается в пресс-релизе.

При этом, как сообщили в Минтуризма со ссылкой на слова президента ассоциации "Туристический альянс Крыма" Андрея Пылова, "есть объективные факторы повышения цены, такие как, например, повышение стоимости продуктового набора, горюче-смазочных материалов, строительных материалов, используемых при ремонте и модернизации, а также стоимости трудовых ресурсов".

"Министерство выступает за комбинированный подход, когда отельер выстраивает и взаимодействие с туристическими операторами, и настраивает собственные каналы продаж и акции раннего бронирования", - говорится в сообщении.

Крым в 2021 году в четвертый раз побил рекорд по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В 2022 году республику посетили 9,5 млн путешественников, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.