Агрегаторы такси заявили, что не нарушают конкуренцию на рынке России

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Агрегаторы такси, комментируя информацию о расследовании Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), выявившей признаки координации деятельности сервисов такси в России, заявили, что не осуществляют действия, которые бы нарушали конкуренцию на рынке.

Ранее газета "Известия" написала, что департамент антимонопольного регулирования ЕЭК выявил признаки координации деятельности компаний-агрегаторов такси в России. Речь идет о "Яндекс.Такси", DiDi, Gett, "Ситимобил" и Bolt Technology. При этом последний сервис не работает в России с осени 2021 года.

"ФАС России получила материалы расследования ЕЭК. В настоящее время они анализируются службой", - сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе "Ситимобил" рассказали, что компания работает только на территории РФ и выполняет все требования законодательства. "С материалами расследования ЕЭК не ознакомлены, поэтому не можем их детально комментировать. При этом отмечаем, что "Ситимобил" не осуществляет действия, являющиеся нарушением конкуренции на рынке РФ. Мы находимся в контакте с ФАС и готовы ответить на запрос в рабочем порядке", - сказали в компании.

В пресс-службе Gett отметили, что представители ЕЭК не связывались с компанией, и материалы расследования не были ей изучены. Там также добавили, что среди стран присутствия ЕЭК Gett ведет работу только в России. "И мы в свою очередь оперируем в соответствии со всеми законами РФ. С ФАС мы находимся в постоянном диалоге и всегда отвечаем на запросы ведомства в оговоренные сроки", - подчеркнули в сервис.

При этом, как рассказала ТАСС PR-директор DiDi в России и СНГ Ирина Гущина, в 2021 году компании поступал запрос ЕЭК по указанной теме. Список вопросов и запрошенных материалов был стандартным для проверок такого рода, уточнила она. "Вся информация и все материалы были предоставлены нами в соответствии с требованиями ЕЭК. Согласие или несогласие с выводами комиссии мы сможем выразить только после ознакомления с ними. Считаем, что DiDi работает в строгом соответствии с законодательством и нормам регулирования рынка", - отметила Гущина.

Она пояснила, что в DiDi действует динамическое ценообразование, когда система ежесекундно анализирует баланс спроса и предложения во всех частях города и может применять повышающие коэффициенты к стоимости, чтобы привлечь больше водителей в районы с повышенным спросом. Как только спрос и предложение приходят к равновесию, что иногда происходит в течение нескольких минут, система перестает применять динамический коэффициент, и цены возвращаются на базовый уровень. "Поэтому стоимость поездок может меняться в течение минут как в большую, так и в меньшую сторону. Запросов от ФАС по данной теме не поступало", - заключила Гущина.