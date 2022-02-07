Путин заявил, что товарооборот России и Франции превысил допандемийный уровень

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Товарооборот России и Франции вырос и немного превысил допандемийный уровень, отметил президент России Владимир Путин, открывая переговоры с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

"Объем товарооборота, несмотря даже на пандемию, подрос: если в пандемийный период он упал на 15%, то за 11 месяцев прошлого года вырос более чем на 70% и достиг допандемийного уровня и чуть-чуть, по-моему, превысил", - сказал глава российского государства.

Президент России принимает в Кремле французского коллегу Эмманюэля Макрона. Переговоры лидеров начались в представительском кабинете первого корпуса Кремля при соблюдении антиковидных мер безопасности.

Путин и Макрон при встрече не стали обмениваться рукопожатиями. Главы государств заняли места на внушительном расстоянии друг от друга - в противоположных концах овального стола. Такой же вариант общения был выбран на прошлой неделе во время переговоров президента РФ с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Планируется, что после встречи один на один лидеры России и Франции продолжат общение за рабочим обедом, а итогами поделятся с журналистами на пресс-конференции.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ожидает весьма субстантивного и продолжительного, объемного по времени и по контенту обсуждения. По его словам, на переговорах будут абсолютно доминировать тема напряженности в Европе, связанная с ситуацией вокруг Украины, и вопрос гарантий безопасности для РФ. При этом представитель Кремля отмечал, что ситуация слишком сложна, чтобы ожидать решительных переломов в ходе одной встречи.