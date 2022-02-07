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Зампостпреда РФ при ООН: санкции против Белоруссии нацелены на дестабилизацию в стране

Санкции против Белоруссии нацелены на дестабилизацию обстановки в стране - зампостпреда РФ при ООН.

Минстрой обсудит проект закона о похоронном деле после ознакомления с документом
В министерстве также отметили, что работа по обсуждению и доработке документа будет вестись совместно с депутатским корпусом только после ознакомления с проектом документа
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