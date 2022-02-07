Минэкономразвития разработало экспериментальный правовой режим в сфере телемедицины

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития России разработало экспериментальный правовой режим (ЭПР) в сфере цифровых инноваций по использованию телемедицинских технологий. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале нормативных правовых актов. Министерство предлагает установить ЭПР на территории РФ сроком на три года.

"Экспериментальный правовой режим направлен на расширение возможностей проведения консультаций пациента <…> при оказании медицинской помощи в плановой форме в рамках одного случая обращения по поводу заболевания (состояния), начатого на очном приеме одним врачом и продолженного по выбору пациента другим медицинским работником по тому же заболеванию (состоянию) с применением телемедицинских технологий, с возможностью назначения лечения, в том числе формирования рецептов на лекарственные препараты в форме электронного документа и назначения дистанционного наблюдения за состоянием здоровья", - говорится в документе.

Согласно проекту, основанием для проведения телемедицинской консультации могут быть инициативное обращение пациента в медицинскую организацию в удаленном формате, направление пациента на такую консультацию лечащим врачом или наличие у пациента хронического неинфекционного заболевания, подлежащего диспансерному наблюдению. При первичном обращении за услугами телемедицины пациенту будут создавать личный кабинет, в котором он в дальнейшем сможет выбирать дату, время и врача для соответствующих консультаций.

При этом в ЭПР заложено понятие "критичной точки", как наличия такой жалобы или состояния, при которых проведение консультации в удаленном формате считается невозможным. "При наступлении критичной точки в ходе проведения телемедицинской консультации и (или) до ее проведения медицинский работник обязан прервать проведение телемедицинской консультации (не проводить телемедицинскую консультацию) и рекомендовать пациенту обратиться очно за медицинской помощью, в том числе в целях решения вопроса стационарного лечения", - уточняется в документе.

В октябре 2021 года сообщалось, что Минэкономразвития может разрешить ряду медицинских учреждений оказывать дистанционные медицинские услуги, в том числе постановку диагноза, без обязательной очной консультации. Позже глава МЭР Максим Решетников сообщил, что МЭР и Минздрав находятся "в диалоге и поиске решений того, что в этот эксперимент может войти".