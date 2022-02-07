Минстрой обсудит проект закона о похоронном деле после ознакомления с документом

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Законопроект о похоронном деле, разрабатываемый депутатами нижней палаты парламента, не поступал в Министерство строительства и ЖКХ России, которое занимается регулированием этой отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе министерства на запрос ТАСС.

"На данный момент законопроект о похоронном деле, разработанный депутатами Госдумы, в Минстрой России не поступал. Официальная позиция ведомства будет сформирована после ознакомления с документом и прохождения законопроектом всех необходимых регламентных процедур", - сообщили в пресс-службе.

В министерстве также отметили, что работа по обсуждению и доработке документа будет вестись совместно с депутатским корпусом только после ознакомления с проектом документа.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила ТАСС, что в нижней палате парламента разрабатывается проект нового закона о похоронном деле в России, его планируют внести на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию. По ее документ должен решить проблему с черными ритуальными агентами, прояснить ценообразование в отрасли, а также обеспечить инвентаризацию кладбищ.

Законы и похороны

В распоряжении кабмина об утверждении Национального плана развития конкуренции в РФ на 2021-2025 годы предусматривалось что до 1 июля 2023 года в правительство РФ должны внести несколько проектов федеральных законов, касающихся сферы ритуальных услуг. В частности, речь шла о законопроектах о требованиях к организациям, отвечающим за содержание кладбищ и о поиске через "Госуслуги" сведений о кладбищах и хозяйствующих субъектах, которые занимаются организацией похорон.

Ранее Минстрой России подготовил проект изменений в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ". В частности, ведомство предложило к 2030 году ввести регулирование рынка похоронных услуг, повысить их прозрачность и доступность. Сделать это планируется за счет электронных реестров кладбищ и цифровых сервисов, которые упростят оформление документов для погребения. В министерстве намерены установить единые требования к участникам этого рынка, местам захоронения, а также ввести стандарты качества услуг, связанных с погребением.