На Украине планируют к 2025 году построить морскую платформу для запуска космических ракет

КИЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Украина намерена к 2025 году построить морскую платформу для запуска ракет в космос. Об этом в понедельник заявил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай в интервью изданию "Общественное. Новости".

"Есть предварительные оценки и наработки в этом направлении, в рамках космической программы планируется реализовать этот проект. Это значит, что в пределах этих пяти лет [с 2021 по 2025 годы] все это должно быть реализовано в металле и будет работать как комплекс", - сказал он, отвечая на вопрос, на какой стадии находится проект создания платформы.

По данным Тафтая, примерная стоимость космодрома оценивается в $170 млн (4,8 млрд гривен). "Это достаточно небольшая стоимость, мы используем те технологические звенья, инфраструктуру, которую имеют украинские предприятия", - указал глава Госкосмоса.

Он сравнил проект с похожей платформой "Морской старт", в создании которой участвовали в том числе украинские ПО "Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова" ("Южмаш") и конструкторское бюро "Южное". По словам Тафтая, концепции проектов похожи, но с новой площадки будут запускать легкие ракеты, поэтому ее содержание обойдется дешевле. "Кроме того, сама ситуация на рынке космических услуг в сфере вывода полезной нагрузки существенно изменилась. Если 20 лет назад основной полезной нагрузкой были геостационарные спутники, масса которых превышала 4-5 тонн, то сейчас большая часть рынка - это небольшие спутники для низкой орбиты", - отметил глава Госкосмоса.