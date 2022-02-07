Bloomberg: США скоро объявят о частичном снятии пошлин на импорт стали из Японии

ТАСС, 7 февраля. США и Япония в понедельник объявят о достижении соглашения о внесении изменений в тарифы на сталь, принятые в 2018 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, Вашингтон приостановит действие 25-процентного сбора на импорт ограниченного количества японской стали. Если импорт превысит лимит, то он будет облагаться дополнительным сбором, отмечает агентство. При этом соглашение не затрагивает пошлины на алюминий. Тариф на импорт японской алюминиевой продукции по-прежнему будет составлять 10%.

В то же время, как сообщает Bloomberg, Министерство торговли США и посольство Японии в Вашингтоне не ответили на запрос агентства.

В 2018 году занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп подписал распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности - 25% для стали и 10% для алюминия. Это вызвало резкую критику со стороны международного сообщества, включая Японию, с тех пор Токио настоятельно пытается добиться от Вашингтона освобождения от соответствующих пошлин.

Вместе с тем в прошлом году стороны договорились о создании японо-американского коммерческо-промышленного партнерства, работа которого будет направлена на повышение промышленной конкурентоспособности обоих государств, укрепление цепочек поставок и совместное противостояние таким мировым вызовам, как глобальное потепление.