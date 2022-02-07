Опрос: клиенты банков во многом могут сами оградить себя от мошенников

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Россияне во многом могут оградить себя от риска стать жертвой мошенников при соблюдении ряда правил. Российские банки рекомендуют клиентам быть внимательными при проверке полученных счетов, никому не сообщать данные для входа в онлайн-банк и соблюдать правила защиты персональной информации, чтобы избежать кражи паспортных данных. Об этом сообщили опрошенные ТАСС представители кредитных учреждений.

Очень многое, чтобы не стать жертвой мошенников, зависит и от действий самих пользователей, считает руководитель отдела противодействия кибермошенничеству Райффайзенбанка Александр Мотичев. "Мы регулярно напоминаем им (клиентам - прим. ТАСС) о мерах предосторожности и правилах безопасной работы с онлайн-банком: не передавать конфиденциальные данные, не называть логин и пароль для входа в личный аккаунт, перезванивать по официальному номеру в случае любых сомнений", - говорит он.

Случаи получения россиянами поддельных счетов нередки, и поэтому клиентам нужно внимательно проверять реквизиты, чтобы не стать жертвой злоумышленников, сообщил директор департамента информационной безопасности Московского кредитного банка Вячеслав Касимов. "Мошенники все чаще эксплуатируют несовершенство протоколов электронной почты, нередки случаи доставки до клиентов поддельных счетов или счетов с измененными реквизитами. Антифрод-системы банков детектируют аномальный платеж, об этом сообщается клиенту, но при дополнительной верификации клиент, будучи уверен, что реквизиты для платежа поступили от надежного контрагента, подтверждает платеж. Поэтому мы настоятельно рекомендуем клиентам внимательнее сверять реквизиты платежных документов с договорами", - сообщил он.

Согласна с ними и директор департамента противодействия мошенничеству и операционных рисков банка "Хоум кредит" Светлана Резникова. "В частности, для того, чтобы избежать кражи паспортных данных, следует следить за тем, чтобы не отправлять копии паспортов и селфи с ними третьим лицам. Без необходимости нельзя позволять делать копии паспортов. Если есть возможность выбора подтвердить свою личность паспортом или иным документом (например, водительскими правами), то лучше выбрать его", - подчеркнула она. Кроме того, по ее словам, нужно следить за тем, чтобы файлы со "сканами" документов были также надежно защищены.

"Нельзя хранить их в облачных сервисах с низким уровнем защиты, нужно использовать только лицензионный софт на своих устройствах, регулярно обновлять защитные программы. Если человек обнаружил, что его паспортные или иные данные оказались скомпрометированы, необходимо сразу сообщить об этом в банк и в правоохранительные органы", - добавила Резникова.