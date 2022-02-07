Engie и Infinium создадут хаб по производству синтетического топлива за €500 млн

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Французская Engie и Infinium, поставщик технологий для производства альтернативного топлива со сверхнизким содержанием углерода, создадут центр Reuze в Дюнкерке (Франция) для производства синтетического топлива, говорится в сообщении Engie. Проект нацелен на производство синтетического топлива для использования на воздушном и морском транспорте.

Reuze планируется запустить в 2026 году, он будет поддерживать стратегию Engie по развитию 4 ГВт мощностей в производстве экологически чистого водорода к 2030 году. Проект получит финансирование от французского Агентства по охране окружающей среды и управлению энергетикой (ADEME). Предполагается, что инвестиции превысят €500 млн.

Технология Infinium будет применяться для производства низкоуглеродного топлива. Металлургическая компания ArcelorMittal будет фильтровать около 300 тыс. тонн CO2. После фильтрации топливо будет соединяться с "зеленым" водородом, для производства которого используется электролизер, установленный Engie.

Название проекта произошло от французской легенды о великане Реузе, который защищает город. Само слово Reuze имеет два значения: "гигантский", как масштабность проекта, и "повторное использование", как элементы, которые повторно используются в рамках промышленной экономики замкнутого цикла.