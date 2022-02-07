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Новые электробусы закупят для Тамбова по программе модернизации общественного транспорта

Всего для города приобретут пять электробусов

ТАМБОВ, 7 февраля. /ТАСС/. Первые пять электробусов закупят для Тамбова в рамках программы модернизации общественного транспорта, которая разрабатывается в регионе. Об этом в понедельник сообщил врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.

"В Тамбове появится пять электробусов в рамках модернизации системы общественного транспорта. Поменяем не только внешний вид нашего транспорта, но и схемы движения - создадим единые маршруты, чтобы жители ездили без пересадок между Тамбовом, Тамбовским районом и Котовском", - сообщил Егоров на своей странице "ВКонтакте".

Как сообщалось ранее, в этом году в Тамбовской области начнется внедрение новой модели пассажирских перевозок, в основе которой будет качественная и безопасная работа общественного транспорта, его обновление и единый фирменный стиль. В последний раз транспортная схема Тамбова менялась в 2006 году. В разные периоды в нее вносились вынужденные изменения с учетом активной жилищной застройки в северной части города, но они не были концептуальными. За последние пять лет для областного центра по программе лизинга было закуплено порядка 70 автобусов на газомоторном топливе.

Теги
РоссияТамбовская областьЕгоров, Максим Борисович
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