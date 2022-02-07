Новые электробусы закупят для Тамбова по программе модернизации общественного транспорта

ТАМБОВ, 7 февраля. /ТАСС/. Первые пять электробусов закупят для Тамбова в рамках программы модернизации общественного транспорта, которая разрабатывается в регионе. Об этом в понедельник сообщил врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.

"В Тамбове появится пять электробусов в рамках модернизации системы общественного транспорта. Поменяем не только внешний вид нашего транспорта, но и схемы движения - создадим единые маршруты, чтобы жители ездили без пересадок между Тамбовом, Тамбовским районом и Котовском", - сообщил Егоров на своей странице "ВКонтакте".

Как сообщалось ранее, в этом году в Тамбовской области начнется внедрение новой модели пассажирских перевозок, в основе которой будет качественная и безопасная работа общественного транспорта, его обновление и единый фирменный стиль. В последний раз транспортная схема Тамбова менялась в 2006 году. В разные периоды в нее вносились вынужденные изменения с учетом активной жилищной застройки в северной части города, но они не были концептуальными. За последние пять лет для областного центра по программе лизинга было закуплено порядка 70 автобусов на газомоторном топливе.