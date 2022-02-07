В бюджет Вологодской области в 2021 году поступило на 16% больше налогов

ВОЛОГДА, 7 февраля. /ТАСС/. Налоговые поступления в бюджет Вологодской области возросли в 2021 году на 16% - до 127,6 млрд рублей, доходы региона в целом увеличились в 1,4 раза - до 159 млрд рублей. Существенный рост налоговых поступлений обеспечили компании "Северсталь" и "Фосагро" за счет установления высоких цен на продукцию предприятий, сообщила в понедельник замгубернатора, начальник департамента финансов области Татьяна Голыгина.

"В бюджет региона за прошлый год мобилизовано налогов и сборов в объеме 127,6 млрд рублей - это исторический максимум по собственным доходам. Вологодская область лидирует по этому показателю в СЗФО и находится на втором месте в РФ, темпы роста собственных доходов в два раза превышают общероссийские. Существенный рост поступлений налогов от "Северстали" и "Фосагро" в связи с установлением высоких цен на продукцию этих предприятий", - сообщила замгубернатора на оперативном совещании областного правительства.

В 2021 году доходы региона выросли в 1,4 раза - до 159 млрд рублей, расходы были увеличены на 9% - до 125,2 млрд рублей. Профицит составил 34,2 млрд рублей. Госдолг снизился на 900 млн и составил на 1 января 2022 года 14,8 млрд рублей. Муниципальный долг снижен на 200 млн - до 2,1 млрд рублей, представила итоги исполнения бюджета Голыгина.

"Полностью обеспечены все обязательства. Обеспечено сокращение государственного и муниципального долга. Мы не только сбалансировали бюджет, но и создали финансовый резерв для выполнения всех обязательств в 2022-2024 годах. Сегодня Вологодская область - это регион с высокой финансовой устойчивостью и безопасным уровнем госдолга", - отметила замгубернатора.

По ее данным, основные поставщики налогов в областной бюджет - ПАО "Северсталь" и АО "Апатит", но положительная динамика наблюдается по всем бюджетным налогам. В лесопромышленном комплексе поступление налогов возросло в три раза, втрое увеличились поступления от налога на прибыль и в сфере операций с недвижимостью, в 1,5 раза увеличился рост налоговых сборов в торговле.

О высоком исполнении нацпроектов

Наибольшее увеличение расходов произошло в прошлом году в дорожной отрасли, на 2,7 млрд рублей. На нацпроекты было направлено суммарно 18,2 млрд, что на 3 млрд больше, чем в 2020 году. На борьбу с коронавирусом выделено всего 3,4 млрд рублей. По предварительным данным, на бюджет развития - строительство дорог и объектов инфраструктуры - направлено более 29 млрд рублей.

"Основная наша задача - обеспечение сбалансированности бюджета, выполнение социальных обязательств, реализация нацпроектов. Наиболее капиталоемкие проекты - это "Безопасные качественные дороги" - 8,6 млрд рублей, "Демография" - 4,9 млрд, "Жилье и городская среда" - 2 млрд рублей. Почти по всем проектам очень высокое исполнение", - констатировала руководитель финансового блока.

По словам губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, по итогам 2021 года Вологодская область - второй регион в России по темпам прироста доходной базы и первый по этим показателям в Северо-западном федеральном округе. "По многим макроэкономическим показателям мы входим в топ-20 лучших регионов страны. Например, по объему отгруженной продукции в расчете на одного жителя занимаем девятое место в стране, по инвестициям в основной капитал в расчете на одного жителя - 14-е место, по объемам работ в строительстве в расчете на одного жителя - 10-е место, по доле прибыльных организаций - пятое место. Увеличение доходов бюджета мы направляем на реализацию социальных программ. Более 62% расходов бюджета - это затраты на социальную сферу", - отметил губернатор.

По его мнению, итоги прошлого года позволяют надеяться, что сформированная финансовая подушка безопасности позволит спокойно реализовать все запланированные проекты, "несмотря на внешнеполитическую турбулентность, санкционные режимы, которыми грозят западные партнеры".

Бюджет области на 2022 год утвержден по доходам в объеме 106,6 млрд рублей, расходы - 110,1 млрд, дефицит - 3,5 млрд рублей, который полностью покрывается остатками средств с прошлого года.