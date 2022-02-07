СМИ: на Украине цены на хлеб достигли рекордно высокого уровня

КИЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Цены на хлеб на Украине стали рекордно высокими за последние пять лет из-за резкого роста тарифов на газ для предприятий. В 2021 году это изделие стало одним из продуктов-рекордсменов по подорожанию - более 15%.

Как сообщило в понедельник издание "Минфин", в феврале 0,6 кг хлеба в супермаркетах Украины стоит 25,9 гривны ($0,9). Подорожал за месяц и нарезной хлеб (0,6 кг). Сейчас за него в магазинах просят 25,5 гривны по сравнению с 23,4 гривны в январе. Цены на пшеничный хлеб начали расти, начиная с августа прошлого года. К сентябрю этот показатель увеличился на 0,45 гривны, до 23,4 гривны. К февралю цена стала рекордно высокой за последние пять лет - 25,9 гривны.

Подорожание коснулось и ржаного хлеба. В январе его цена в супермаркетах Украины составляла 30,6 гривны (почти $1,1) за 0,9 кг, а уже в феврале выросла до 31,5 гривны. Ранее генеральный директор объединения "Укрхлебпром" Александр Васильченко заявил о том, что цены на хлеб в январе вырастут на 10% и в дальнейшем могут продолжать увеличиваться. Он обусловил это высокой стоимостью газа для предприятий, которая за год выросла в десять раз.

Всеукраинская ассоциация пекарей в январе направила президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю официальное обращение с просьбой принять меры для разблокировки действия постановления правительства, которое вводит льготные цены на газ для производителей социально значимых продовольственных товаров. Как пояснили в ассоциации, хотя правительство приняло 30 декабря 2021 года данное постановление, оно не выполняется поставщиками газа "из-за выдуманных причин" - хлебозаводы и другие производители социально значимых продуктов питания до сих пор не получили контракты на покупку газа по льготной цене. В кабмине ограничили цену на газ собственной добычи для украинских предприятий по производству хлеба на уровне 25 тыс. гривен ($890) за 1 тыс. куб. м, но это решение не выполняется.

Украина в 2021 году собрала рекордный за историю ее независимости урожай и превысила предварительный прогноз в 100 млн тонн. По данным министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко, "аграрии завершили сбор зерновых, зернобобовых и масличных культур рекордом более чем в 106 млн тонн". По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, с начала текущего маркетингового года (июль 2021 - июнь 2022) украинские производители экспортировали свыше 33,5 млн тонн зерновых культур, что на 6,3 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года.