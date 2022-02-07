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Олимпиада-2022 в Пекине

Трансляция открытия Олимпиады-2022 привлекла в три раза большую аудиторию, чем в 2018 году

Речь идет о телезрителях старше 4 лет, домашнем и дачном просмотре в крупных городах с населением более 100 тыс. человек

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, которую транслировал телеканал "Россия-1" 4 февраля, смотрели в три раза больше россиян, чем церемонию открытия Олимпийских игр в Пхeнчхане в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные компании Mediascope, поступившие в ТАСС.

Речь идет о телезрителях старше 4 лет, домашнем и дачном просмотре в крупных городах с населением более 100 тыс. человек.

Рейтинг трансляции из Пекина составил 8,1%. Рейтинг церемонии в Пхeнчхане, которую тогда транслировал "Матч-ТВ", составил 2,6%. Рейтинг - это среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от численности населения в рамках выбранной целевой аудитории.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

Теги
РоссияОлимпиада-2022 в Пекине
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