Юридические лица с 1 марта должны отдавать отработанные аккумуляторы на переработку

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Юридические лица, у которых остаются отработанные аккумуляторы, после 1 марта обязаны по тарифу отдать их на безопасную переработку федеральному оператору. Действующий порядок приема батарей от населения сохраняется, сообщает в понедельник пресс-служба Федерального экологического оператора (входит в Росатом).

"Концептуально изменится правовой режим в отношении юридических лиц, в процессе деятельности которых образуются отработанные аккумуляторы и которые не имеют объектов по самостоятельному обращению с отходами II класса опасности. Им будет необходимо передавать отработанные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи федеральному оператору по тарифу, установленному ФАС России, для организации их безопасного транспортирования и утилизации", - говорится в сообщении по итогам совещания в Совете Федерации.

В то же время действующая инфраструктура приема аккумуляторов от населения через станции технического обслуживания, магазины или пункты сбора по цепочке к конечным утилизаторам сохранится после 1 марта.

При этом юридические лица, имеющие собственные мощности по обращению с отходами I и II классов опасности, с 1 марта продолжат самостоятельно обеспечивать утилизацию вышедших из строя аккумуляторов, используя информационную систему ФГИС ОПВК для предоставления информации об обращении с данными отходами с момента образования до переработки.

"Поправки в федеральный закон № 89-ФЗ, позволяющие утилизаторам, обладающим собственными мощностями по обращению с отходами I и II классов опасности, самостоятельно утилизировать данные отходы, образующиеся в процессе их деятельности, прошли согласование с федеральными органами исполнительной власти и находятся на общественном обсуждении. В ближайшее время данный законопроект будет внесен в правительство. Он позволит тем юридическим лицам, у которых есть мощности по утилизации собственных отходов, не обращаться к услугам федерального оператора", - сообщил директор департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления Минприроды России Андрей Федотовский, чьи слова приводятся в сообщении.

Об инфосистеме учета отходов

С 1 марта 2022 года образователи отходов I и II классов опасности, которые не имеют собственных мощностей по переработке, обязаны передавать их Федеральному экологическому оператору. Все операции по работе с такими отходами будут вестись только на платформе ФГИС ОПВК. Система создана для решения задач федерального проекта "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности" в составе национального проекта "Экология", исполнение которого поручено госкорпорации "Росатом".

Отходы I-II классов - особо опасные отходы: свинец-содержащие отходы (автомобильные и промышленные свинцово-кислотные аккумуляторы, отходы электрического кабеля), ртуть-содержащие отходы (люминесцентные лампы, термометры и другие приборы, содержащие ртуть), отходы химических источников тока (батарейки, источники бесперебойного питания, аккумуляторы), органические горючие отходы (в основном отходы химического и нефтехимического производства), водные неорганические отходы (отработанные растворы кислот, щелочей, гальваношламы). Радиоактивные вещества в этот список не входят.