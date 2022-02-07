Операторы связи не поддержали идею ограничить число сим-карт

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. МТС, "Билайн", "Мегафон" и Tele2 не поддержали идею ограничить количество сим-карт до трех на одно физическое лицо. Об этом ТАСС сообщили сами операторы связи.

Ранее в понедельник RT со ссылкой на письмо депутата Госдумы Олега Матвейчева главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву сообщил о предложении депутата ограничить до трех число сим-карт, которые может оформить один человек. По словам Матвейчева, в СМИ периодически возникают сообщения о случаях, когда недобросовестные представители дилерских компаний массово оформляют сим-карты на паспортные данные ничего не подозревающего клиента. В итоге мобильные номера оказываются в распоряжении неустановленных третьих лиц, которые в том числе могут использовать их в мошеннических целях.

"Мы не поддерживаем законодательную инициативу об ограничении числа оформляемых сим-карт на одного гражданина. Она не соответствует современным реалиям и пользовательской практике, не содержит под собой предметной экспертизы и не обсуждалась с представителями отрасли связи. Сегодня активно внедряются IOT-системы, например, для умного дома, для которого зачастую пользователи приобретают несколько десятков сим-карт. Также абоненты приобретают сим-карты для своих детей и родственников старшего поколения", - сообщили ТАСС в "Мегафоне", отметив, что инициатива противоречит интересам граждан и бизнеса.

В пресс-службе МТС подчеркнули, что существующих законодательных норм достаточно для борьбы с правонарушениями на сетях связи. "Реализация этой инициативы может ограничить цифровизацию и развитие интернета вещей, когда модулями связи будет оборудовано множество устройств. Несколько лет назад уже звучали подобные предложения, но они не были поддержаны отраслью и регуляторами", - добавили в компании.

В Tele2 также отметили, что лимит по числу сим-карт может стать препятствием для распространения цифровых сервисов, уточнив, что на частного пользователя совершенно закономерно может быть зарегистрировано больше карт: например, установленных в смартфонах детей, в планшетах, М2М-устройствах и элементах умного дома. "Доля владельцев более трех сим-карт в нашей базе достаточна, чтобы считать инициативу несвоевременной и несущей риск деградации клиентского опыта", - подчеркнули в Tele2.

В "Билайне" указали, что на данную инициативу нужно смотреть с точки зрения недопустимости ущемления интересов добросовестных граждан. Рассматривая идею в части юридических лиц, стоит учитывать факт использования сим-карт в различных важных производственных процессах, добавили в "Билайне". "В целом любые ограничения на использование средств связи важно оценивать на предмет соответствия конституционным правам граждан на доступ к информации и искать в этих вопросах оптимальные решения", - подчеркнули в пресс-службе оператора.