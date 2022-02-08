Долги концертно-театральной индустрии РФ перед зрителями достигли 8 млрд рублей

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Концертно-театральная индустрия накопила долги перед зрителями на 8 млрд рублей за два последних года из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщила во вторник общественный омбудсмен в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских.

"В 2020 году правительство РФ ввело в отрасли возможность выдачи ваучеров, то есть перенос даты концертов без возврата денег за билеты. К сегодняшнему дню на руках у зрителей накопилось около 5 млн билетов на общую сумму 8 млрд рублей. Представители отрасли вот уже два года не могут выполнить свои обязательства, потому что для этого необходимо вернуться к работе с возможностью 100-процентной загрузки залов", - сказала Шпигальских, слова которой привела пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

По данным Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО), за два последних года по всей стране было перенесено и отменено не менее 15 тыс. мероприятий. Падение выручки на сегодняшний день составило более 90%, в большинстве регионов работа отрасли официально запрещена или ограничена.

"И даже при попытках хоть как-то проводить мероприятия (при смягчении ограничений до 50% загрузки залов) площадки наказывают за незначительные нарушения, вроде снятия защитной маски одним из зрителей. Санкции - закрытие на срок до 90 дней и штрафы от 300 тыс. до 1 млн рублей. При таких условиях невозможно хоть как-то выйти на окупаемость, если не закрепить личную ответственность гражданина за неисполнение санитарных правил, а не перекладывать ее на бизнес", - подчеркнула Шпигальских.

По данным пресс-службы бизнес-омбудсмена, сфера культуры была признана одной из наиболее пострадавших из-за пандемии отраслей. В то же время прямые субсидии по решению правительства России получил только ее государственный сегмент - в мае 2020 года на сумму 3,8 млрд рублей.

"Негосударственный сектор культуры нуждается в прямых субсидиях на заработные платы для сотрудников и аренду помещений театров и концертно-досуговых площадок. В странах Европы практика прямой финансовой поддержки концертной индустрии стала повсеместной, государство на период вынужденного простоя покрывает ей от 60% до 90% заработных плат", - добавила общественный омбудсмен.