США разрешили беспошлинно импортировать до 1,25 млн тонн стали в год из Японии

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Власти США и Японии достигли договоренности по американским пошлинам на сталь, которые были введены в 2018 году. Об этом сообщил в понедельник Минторг Соединенных Штатов.

Соглашение вступит в силу 1 апреля текущего года. Япония сможет беспошлинно ввозить в США до 1,25 млн тонн стали в год, продукция сверх этой квоты будет облагаться пошлинами. Как отмечает Минторг, договоренности "позволят исторически обоснованным объемам японской стальной продукции" беспошлинно поступать на американский рынок.

В 2018 году занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп подписал распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности - 25% для стали и 10% для алюминия. Это вызвало резкую критику со стороны международного сообщества, включая Японию. Как отмечает агентство Kyodo, пошлины на алюминий новое соглашение не затрагивает.