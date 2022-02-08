Япония будет добиваться полной отмены дополнительных пошлин на экспорт стали в США

ТОКИО, 8 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии намерено добиться полной отмены дополнительных пошлин на экспорт стали и алюминия в США. Об этом во вторник сообщил журналистам в Токио министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

"Мы положительно оценили нынешние меры США [по частичной отмене пошлин], однако будем настойчиво добиваться их полной отмены", - приводит слова министра агентство Kyodo.

Как информировал Минфин США в понедельник, принято решение отменить с 1 апреля добавочные пошлины на импорт до 1,25 млн тонн японской стали в год. Действующие пошлины на ввоз алюминия из этой страны сохраняются.

В 2018 году занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп подписал распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности - 25% для стали и 10% для алюминия. Это вызвало резкую критику со стороны международного сообщества, включая Японию. С тех пор Токио настойчиво пытается добиться от Вашингтона отмены соответствующих пошлин.