Администрация США одобрила сделку с Тайванем на $100 млн по обслуживанию ЗРК Patriot

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Госдепартамент США одобрил предоставление Тайваню услуг и продажу оборудования для технической "поддержки, обслуживания и совершенствования" зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщило в понедельник Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA) Министерства обороны США. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

"Предполагаемая продажа служит национальным и экономическим интересам США, а также интересам в области безопасности, поскольку содействует продолжающимся усилиям получателя в области модернизации своих вооруженных сил и поддержания надежного оборонного потенциала. Предлагаемая продажа может повысить безопасность получателя и будет способствовать политической стабильности, военному балансу, экономике и прогрессу в регионе", - говорится в сообщении. Сумма сделки составляет $100 млн.

Как отмечает DSCA, соглашение планируется выполнять в рамках программы обслуживания ЗРК Patriot, участие в которой "является требованием правительства США". В качестве подрядчиков названы концерн Raytheon Technologies и корпорация Lockheed Martin.

Американская администрация уже официально уведомила Конгресс о данном решении. У законодательного органа теперь есть 30 дней на изучение этих военных контрактов и их возможное блокирование.

Военно-техническое сотрудничество Вашингтона с Тайбэем вызывает обеспокоенность Пекина, который подчеркивает принадлежность острова КНР и призывает Белый дом соблюдать политику "одного Китая". Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией, но, согласно официальной позиции, поддерживаемой большинством стран, в том числе Россией, считается одной из китайских провинций. США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения.