Высокоскоростная железная дорога Хайнаня за неделю каникул перевезла 700 тыс. пассажиров

ХАЙКОУ, 8 февраля. /ТАСС/. Кольцевая высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) провинции Хайнань во время недельных каникул по случаю наступления нового года по лунному календарю перевезла 717 тыс. пассажиров. Как сообщил информационный портал "Хайнаньван", это на 35,2% больше прошлогоднего показателя.

Отмечается, что в преддверии ожидавшегося наплыва туристов оператор железной дороги увеличил число работающего на станциях персонала, а также обновил инфраструктуру, установив новые турникеты и оборудование, измеряющее температуру пассажиров. Кроме того, было увеличено число терминалов самообслуживания для сокращения очередей в кассах.

Число междугородных рейсов было увеличено в среднем до 54 в обе стороны, а количество поездов в пригороды - до 58. Кроме того, росту пассажиропотока способствовала система электронных билетов, внедренная в 2020 году.

В каникулы по случаю китайского Нового года, которые длились с 31 января по 6 февраля, на Хайнань прибыло множество туристов со всего Китая. За эту неделю аэропорт Феникс в курортном городе Санья обслужил 447 тыс. пассажиров, что на 32,4% больше прошлогоднего показателя.

Кольцевая ВСМ на Хайнане была сдана в эксплуатацию в декабре 2015 года. Ветка протяженностью 653 км проходит по побережью острова, на ней действуют 25 станций. Максимальная скорость движения по магистрали составляет 250 км/час по восточному отрезку, и 200 км/час - по западному. Наиболее быстрый рейс от Хайкоу до Саньи занимает 1 час 43 минуты. Как сообщили власти, в ближайшие годы планируется провести модернизацию железнодорожной сети региона для повышения скорости движения поездов до 350 км/час.