Около 1,4 млн туристов посетили Хайкоу в неделю каникул

ХАЙКОУ, 8 февраля. /ТАСС/. Административный центр провинции Хайнань - город Хайкоу - за неделю каникул по случаю наступления нового года по лунному календарю принял более 1,4 млн туристов. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".
По ее данным, доходы туристической отрасли города достигли 1,7 млрд юаней. Отмечается, что доля внутренних туристов из других городов провинции составила около 71,34%.
Как указывает издание, из-за холодной погоды и дождей жители и гости города предпочитали проводить меньше времени на открытом воздухе. Они посещали выставки, художественные галереи, театры и кино, концерты, а также спортивные мероприятия.
В каникулы по случаю китайского Нового года, которые длились с 31 января по 6 февраля, на Хайнань прибыло множество туристов со всего Китая. За эту неделю аэропорт Феникс в курортном городе Санья обслужил 447 тыс. пассажиров, что на 32,4% больше прошлогоднего показателя.