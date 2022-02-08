Около 1,4 млн туристов посетили Хайкоу в неделю каникул

ХАЙКОУ, 8 февраля. /ТАСС/. Административный центр провинции Хайнань - город Хайкоу - за неделю каникул по случаю наступления нового года по лунному календарю принял более 1,4 млн туристов. Об этом сообщила газета " Хайнань жибао ".

По ее данным, доходы туристической отрасли города достигли 1,7 млрд юаней. Отмечается, что доля внутренних туристов из других городов провинции составила около 71,34%.

Как указывает издание, из-за холодной погоды и дождей жители и гости города предпочитали проводить меньше времени на открытом воздухе. Они посещали выставки, художественные галереи, театры и кино, концерты, а также спортивные мероприятия.

В каникулы по случаю китайского Нового года, которые длились с 31 января по 6 февраля, на Хайнань прибыло множество туристов со всего Китая. За эту неделю аэропорт Феникс в курортном городе Санья обслужил 447 тыс. пассажиров, что на 32,4% больше прошлогоднего показателя.