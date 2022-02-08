На Чукотке разработали новый микрозайм для предпринимателей, организующих северный завоз

ТАСС, 8 февраля. Кредитный продукт со ставкой 1% годовых разработан на Чукотке для предпринимателей, осуществляющих северный завоз на полуостров, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"По поручению губернатора округа Романа Копина микрокредитная организация Чукотки запускает второй кредитный продукт со ставкой 1% годовых под названием "Северный завоз". Поддержкой могут воспользоваться как опытные, так и начинающие субъекты МСП из сферы розничной торговли", - говорится в сообщении.

Из-за сложной навигации прошлого года в наибольшей степени пострадала сфера розничной торговли. Правительством округа принято решение по полному возмещению для этой сферы затрат на коммунальные услуги за четвертый квартал 2021 года. Важно, что за счет микрозайма нельзя закупать табачную и алкогольную продукцию и привозить ее на полуостров.