"Известия": в РФ готовят законопроект по изъятию имущества фирм в счет долгов по зарплате

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ инициировала разработку законопроекта, согласно которому у предприятий можно будет изымать имущество в счет выплаты долгов по зарплате. Поправки в закон "Об исполнительном производстве" сейчас разрабатываются в структурах Минтруда, пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на Генпрокуратуру.

За 2021 год Государственные инспекции труда (ГИТ) в принудительном порядке взыскали с работодателей 364,4 млн рублей в счет погашения долгов по зарплате, что почти в 11 раз больше, чем в 2020 году, сообщили газете в Генпрокуратуре РФ. Однако там полагают, что механизм внесудебного взыскания долгов по зарплате нуждается в совершенствовании. В ГП напомнили, что ГИТ в регионах еще в 2019 году получили полномочия по принудительному взысканию зарплат с работодателей без обращения в суд, но инспекции все еще недостаточно активно пользуются новыми полномочиями. "Работа государственных инспекций труда в указанном направлении являлась недостаточно результативной. Этому в том числе препятствует и отсутствие возможности взыскать задолженность по заработной плате за счет любого имущества должника", - сказали изданию в ведомстве.

Согласно действующему закону "Об исполнительном производстве", если предприятие не признано банкротом, взыскать долг по зарплате можно только из денег с его текущих счетов, пояснили газете в Минтруде РФ. За счет имущества же задолженности гасятся только после признания предприятия банкротом.

По данным Генпрокуратуры, после ее обращения в Минтруд началось обсуждение поправок в закон, позволяющих гасить задолженности по зарплате и за счет изъятия имущества должника. С этим предложением выступил Роструд, рассказали газете в ГП РФ.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала законопроект своевременным. "Когда встает вопрос о банкротстве организации и торгах тех объектов недвижимости, имущества, которыми владеет организация, для расчета с кредиторами, то, во-первых, заработная плата чаще всего откладывается на вторую очередь. Во-вторых, как правило, перед банкротством организации пытаются реализовать все свое имущество, чтобы избавиться от задолженности перед кредиторами. В итоге часто ситуация с выплатой зарплаты затягивается", - пояснила она "Известиям". Бессараб добавила, что было бы разумно накладывать арест на имущество компании до выяснения обстоятельств в случае возникновения просроченной задолженности предприятия перед работниками.