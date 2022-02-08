"Известия": шансы получить кредит из-за наименьшего ПКР минимальны почти у трети россиян

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Банки одобряют лишь 8,1% кредитов почти трети заемщиками (30%) в РФ из-за их наименьшего персонального или индивидуального кредитного рейтинга (ПКР или ИКР). Так как среднее значение положительных решений в прошлом году находилось на уровне 35,1%, шансы у таких людей получить потребительский кредит в банке минимальны, пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Исходя из данных НБКИ, вероятность у заявителей со средним ПКР (30% заемщиков) оценивается в 24,8%. То есть почти две трети россиян (60%) имеют мало шансов на получение потребительского кредита. Еще 30% имеют высокий рейтинг, на этом уровне доля одобренных заявок составляет 44,9%. И лишь 10% россиян имеет наивысший ПКР, и им банки одобряют 63% заявок, пишет газета.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков пояснил изданию, что обычно самый высокий рейтинг получают заемщики, которые имеют не менее одного крупного или несколько средних кредитов, погашенных без просрочек. Если просрочка не превышала 30 дней и была давно, то можно также получить высокий рейтинг. "Впрочем, процент отказов всегда довольно высок. Тем более кроме качества кредитной истории есть много других критериев - например, наличие стажа работы, стабильного поступления доходов, показатель долговой нагрузки. Поэтому для группы заемщиков даже с высшим уровнем кредитного рейтинга процент отказа будет довольно ощутим - 30-40%", - рассказал "Известиям" эксперт. Он отметил, что для повышения рейтинга следует брать банковские кредиты и своевременно их гасить, в строгом соответствии с графиком платежей. При этом лучше брать разные виды кредитов, например, кредитную карту и потребительский кредит, но не делать это одновременно.

С 1 января 2022 года все квалифицированные БКИ перешли на единую шкалу расчета кредитного рейтинга заемщиков. Новая шкала кредитного рейтинга рассчитывается на основании данных кредитных историй в диапазоне от 1 до 999 баллов и обозначается на цветовой шкале. Красный цвет соответствует низкой степени кредитоспособности (1-179 баллов), желтый - средней (180-623), светло-зеленый - высокой (624-912), ярко-зеленый - очень высокой (913-999 баллов). Кроме того, БКИ должны указывать факторы, которые в наибольшей степени повлияли на показатель рейтинга заемщика. По замыслу регулятора, такое единообразие и наглядность позволяют гражданам оценить свое кредитное благополучие.