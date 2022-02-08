Хайнань в неделю по случаю китайского Нового года принял более 5,4 млн туристов

ХАЙКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань в неделю по случаю празднования китайского Нового года, которая в этом году продолжалась с 31 января по 6 февраля, приняла более 5,4 млн отдыхающих. Как сообщила газета "Наньго душибао", доходы местной туристической отрасли превысили 7,53 млрд юаней ($1,18 млрд).

По официальным данным, на которые ссылается издание, заполняемость гостиниц на острове за указанный период в среднем составила 72%, а вблизи популярных достопримечательностей достигла 96%. Согласно подсчетам, внесенные в государственный реестр туристические объекты за семь дней посетили 1,91 млн человек, а традиционные деревни Хайнаня - 542,4 тыс. приезжих.

Особой популярностью среди отдыхающих, как отмечается, в праздники пользовались не только такие традиционные места отдыха, как Хайкоу (административный центр провинции) и Санья, но и курорты Чанцзян-Лиского автономного уезда в западной части острова, а также не имеющий выхода к морю уезд Динъань - один из ключевых аграрных районов провинции. В период бума новогодних поездок Хайнань привлек туристов не только пляжным отдыхом и насыщенной культурной программой, но и многочисленными торговыми акциями.

Как уточнили местные власти, в общей сложности за неделю по всему острову было организовано свыше 80 масштабных мероприятий. Например, в Санья работал новогодний рынок цветов, а в индустриальном Даньчжоу на северо-западе Хайнаня прошел фестиваль фонарей. В городе Вэньчан (северо-восток), где расположен один из четырех космодромов КНР и самый южный в стране храм Конфуция, состоялась традиционная праздничная церемония в честь приближения весны.

Хайнань - одно из самых популярных международных направлений для туризма, который в 2021 году обеспечил провинции приток финансовых средств в размере 138,43 млрд юаней ($21,75 млрд, увеличение на 58,6%). За 12 месяцев остров посетили 81 млн отдыхающих - на 25,5% больше, чем годом ранее. На фоне этих изменений средний доход на душу населения в регионе повысился на 9,1%, составив 30 457 юаней ($4 780). Благодаря стимулирующим мерам правительства потребительский сектор острова вырос на 26,5%, до 249,76 млрд юаней ($39,25 млрд).