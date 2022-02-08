На Камчатке выделили территорию под строительство "Дальневосточного квартала"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 февраля. /ТАСС/. Территория для жилищной застройки в рамках проекта "Дальневосточный квартал" определена в Петропавловске-Камчатском - комплекс расположится на 16 га в перспективном районе города. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра строительства и жилищной политики региона Михаил Кудряшов.

"Принято решение, что приоритетной территорией для комплексного освоения и застройки в рамках данного проекта является микрорайон Северный в районе ул. Северо-Восточное шоссе - проспект Содружества - ул. Ломоносова. Здесь сформированы три земельных участка суммарной площадью 16 га. В соответствии с генеральным планом Петропавловск-Камчатского на земельном участке установлена функциональная зона, разрешающая строительство жилых домов", - уточнил Кудряшов.

Он добавил, что власти региона предварительно просчитали необходимые затраты на обеспечение квартала инфраструктурными мощностями. "Мы рассчитываем на поддержку Минвостокразвития России в предоставлении единой субсидии для строительства соответствующей инфраструктуры, что в конечном итоге позволит уменьшить стоимость покупки жилья для жителей Камчатского края", - сказал замминистра.

На прошедшем в сентябре 2021 года Восточном экономическом форуме Камчатский край подписал соглашение о взаимодействии с Минвостокразвития России и АО "Корпорация развития Дальнего Востока" в сфере реализации проектов комплексной жилой застройки и участия в программе "Дальневосточный квартал". Результатом этого соглашения стал первый на Камчатке проект комплексной жилой застройки, который планируется реализовать с 2022 по 2025 годы.