Эксперт: средний чек фитнес-клубов в январе снизился на 27,6% к докризисному периоду

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российские фитнес-клубы в январе 2022 года зафиксировали снижение среднего чека в среднем на 27,6% по сравнению с первым месяцем 2020 года, который являлся допандемийным. Об этом сообщила во вторник ТАСС глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

"По итогам первого месяца 2022 года представители фитнес-отрасли наблюдают снижение среднего чека в среднем на 27,6% к январю 2020 года. При этом в январе 2021-го падение относительно того же периода составляло 30,2%", - сказала она.

Силина объяснила это в том числе тем, что клиенты клубов по сравнению с прошлыми годами стали чаще приобретать краткосрочные карты со сроком действия в диапазоне от одного до шести месяцев, в том числе фиксированное время и количество посещений. Также посетители не так значительно, как до пандемии, покупают сеансы оздоровительного массажа и спа-программы.

Эксперт рассказала, что по итогам января 2022 года продажи дополнительных фитнес-услуг в среднем по российской отрасли демонстрируют прирост на 5,1% к аналогичному периоду 2021 года. Посещаемость фитнес-клубов за тот же период в среднем выросла на 5%. Статистический анализ продаж клубных карт и абонементов показал, что в январе 2022 года в среднем по России они сократились на 12,5% по сравнению с докризисными показателями того же месяца 2020 года, при этом в январе прошлого 2021 года отмечалось падение на 13,7% к аналогичному периоду до начала кризиса. Данные показатели практически находятся на одном уровне, но январь 2022 года лучше на 1,2 п.п.

"Около 10% игроков рынка удалось подойти вплотную к докризисным показателям и даже их превысить. В основном это удалось представителям крупных сетевых фитнес-клубов и некоторым моноклубам. Свою роль в этом сыграли несколько факторов: удачная локация в спальном районе и отсутствие конкурентной среды, наличие пониженной арендной ставки, либо владение здания в собственности. В результате такие объекты внутри сетей позволяют частично перекрывать потери других клубов, а одиночным представителям фитнес-бизнеса даже немного зарабатывать", - уточнила Силина.

В ожидании "потепления"

В то же время, по ее словам, в отрасли ожидают "потепления рынка" с приходом весеннего сезона - многие захотят к летним отпускам привести свое тело в форму и избавиться от лишних килограммов, накопленных при работе на удаленке и за время зимних праздников.

"Более того, потребители фитнес-услуг, которые регулярно тренируются, отмечают, что, помимо отличной физической формы и позитивного настроения, они получают мощный оздоровительный эффект, поскольку менее подвержены различным вирусам. Также профессионалами отрасли доказано, что сбалансированные занятия фитнесом по специальным методикам дают возможность россиянам быстро восстанавливаться после перенесенной коронавирусной инфекции", - добавила Силина.

Национальное фитнес-сообщество - первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в составе которого более 1 800 фитнес-клубов из 79 регионов России, имеет 44 официальных представительства. В составе организации - девять профессиональных образовательных учреждений, шесть ассоциаций, шесть федераций, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительных компаний различных специализаций и одна коллегия адвокатов. Является официальным партнером Министерства спорта РФ.